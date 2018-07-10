Песков: Путин планирует посетить финал ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 06:01 2018-07-10T06:02:03+03:00

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Президент России Владимир Путин будет присутствовать только на финальном матче чемпионата мира по футболу, который состоится 15 июля на стадионе «Лужники». Эту информацию еще раз подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент хоть не присутствовал на матчах нашей сборной лично, все игры он смотрел в прямом эфире и горячо болел за российскую команду. Также Песков напомнил, что Путин постоянно находился на связи главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.

Представитель Кремля отметил, что в рабочем графике российского лидера изначально было запланировано лишь посещение открытия и финала футбольного турнира. Ни на каких других матчах присутствие президента не подразумевалось, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru расказывал, что сборная России выбыла из турнира 7 июля, проиграв в четвертьфинале команде Хрватии после серии послематчевых пенальти со счетом 4:3.

В полуфинале команда Бельгии встретится с командой Франции. Матч состоится сегодня, 10 июля, в Сент-Петербурге. А завтра в московских «Лужниках» определится второй финалист в матче между Ангией и Хорватией.