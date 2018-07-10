2018-07-10T06:17:14+03:00
Наука

Грузовой корабль «Прогресс МС -09» пристыковался к МКС

Аппарат впервые долетел до станции по сверхкороткой схеме
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Международная космическая станцияМеждународная космическая станцияФото: NASA
Изменить размер текста:

Спустя четыре часа после старта грузовой корабль «Прогресс МС-09» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Впервые в истории космических полётов сближение корабля с МКС проходило по короткой двухвитковой схеме! Продолжительность полета составила примерно 3 часа 40 минут», - уточнили в Госкорпорации.

Корабль пристыковался в автоматическом режиме к отсеку «Пирс» в 04:31 мск. Новая схема полета позволяет сократить рабочий день экипажа и делает более комфортной доставку скоропортящихся грузов, например, биоматериалов экспериментов, передает ТАСС.

«Сегодня удалось отработать всю циклограмму, подтвердить все заложенные принципы, получился хороший результат. Если второй раз тоже будет успешным, без всяких вопросов, то дорога пилотируемым кораблям (для полетов по сверхкороткой схеме) будет открыта»,— отметил руководитель летно-космического центра РКК «Энергия» Александр Калери.

Отметим, что «Прогресс МС-09» стартовал с космодрома Байконур в 00:51 мск .

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Мэтт Хэнкок назначен министром здравоохранения Великобритании
Песков: Путин планирует посетить финал ЧМ-2018
Помощника Трампа публично оскорбил сотрудник кафе
Госдума рассмотрит законопроект об отмене внутреннего роуминга
Трамп назвал глупыми тех, кто советовал ему не звонить Путину
Министр юстиции Чехии ушла с поста после скандала с плагиатом в дипломных работах
Лондон опубликует стратегию Brexit 12 июля
Илон Маск сообщил, что его мини-субмарина готова спасать детей из пещеры в Таиланде
В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать нотариусами
Домагой Вида с бутылкой пива в руке выкрикнул «Слава Украине» еще на одном видео
Эрдоган после инаугурации объявил новый состав правительства
В Госдуме рассмотрят изменение порядка расчета добровольных пенсионных взносов
Порошенко хочет «запечатать» часть границы Украины с Россией
МИД ответил британскому главе Минобороны на обвинения в причастности к отравлению в Эймсбери
Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили своего младшего сына
«Сожалею и несколько удивлена»: Мэй прокомментировала отставку Бориса Джонсона
Главой МИД Великобритании назначен министр здравоохранения Джереми Хант
Эрдоган пообещал быть достойным президентом для всего народа Турции
Арбитраж признал банкротом пять компаний Urban Group
Борис Джонсон рассказал о причине своей отставки
Мэр Еревана подтвердил, что уходит в отставку
Кот Ларри прокомментировал отставку Бориса Джонсона
В Госдуме ответили на обвинения Лондона в «причастности» России к отравлению в Эймсбери