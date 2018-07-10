Грузовой корабль «Прогресс МС -09» пристыковался к МКС

СЕГОДНЯ 06:16 2018-07-10T06:17:14+03:00

Аппарат впервые долетел до станции по сверхкороткой схеме

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Спустя четыре часа после старта грузовой корабль «Прогресс МС-09» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Впервые в истории космических полётов сближение корабля с МКС проходило по короткой двухвитковой схеме! Продолжительность полета составила примерно 3 часа 40 минут», - уточнили в Госкорпорации.

Корабль пристыковался в автоматическом режиме к отсеку «Пирс» в 04:31 мск. Новая схема полета позволяет сократить рабочий день экипажа и делает более комфортной доставку скоропортящихся грузов, например, биоматериалов экспериментов, передает ТАСС.

«Сегодня удалось отработать всю циклограмму, подтвердить все заложенные принципы, получился хороший результат. Если второй раз тоже будет успешным, без всяких вопросов, то дорога пилотируемым кораблям (для полетов по сверхкороткой схеме) будет открыта»,— отметил руководитель летно-космического центра РКК «Энергия» Александр Калери.

Отметим, что «Прогресс МС-09» стартовал с космодрома Байконур в 00:51 мск .