Минздрав поддержал ввод акцизов для парфюмерии и косметики

СЕГОДНЯ 10:05 2018-07-10T10:05:33+03:00

Дополнительные налоги могут ввести с начала 2019 года

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Минздрав поддержал законопроект Минфина, в котором предлагается ввести акцизы для парфюмерно-косметической продукции с 2019 года. При этом налог будет взиматься только с тех продуктов, в составе которых есть спирт. Размер сбора — 523 рублей за 1 литр безводного спирта и 107 рублей за 1 литр денатурированного спирта.

Отмечается, что те производители, которые смогут подтвердить факт использования сырья для производства, смогут получить налоговый вычет на сумму акциза. Такую информацию подтвердили газете «Известия» в министерстве здравоохранения.

«Подобная мера позволит производителям фактически не платить акциз. Изготовители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт якобы для производства парфюмерно-косметических средств, но использующие его не по назначению, не получат налогового вычета и будут вынуждены заплатить высокий акциз», - отметили в пресс-службе Минздрава.