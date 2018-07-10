2018-07-10T10:26:53+03:00
Общество

В России за нелегальный техосмотр могут ввести уголовное наказание

А водителям за езду без ТО придется заплатить штраф
Юлия ЩЕРБАКОВА
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За нелегальный техосмотр введут уголовную ответственностьЗа нелегальный техосмотр введут уголовную ответственность
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Штрафы для водителей за езду на автомобиле без технического осмотра составят две тысячи рублей вместо 800 рублей, как планировалось ранее. Кроме того за проведение ТО без необходимой аккредитации будет введена уголовная ответственность - наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Такие меры предусмотрены пакетом доработанных поправок в КоАП, УК и закон о техосмотре. Документы уже поддержали в большинстве заинтересованных ведомств.

Новые штрафы вводятся и для тех, кто проводит техосмотр. За выдачу диагностической карты на неисправную машину или вообще без проведения осмотра компаниям грозит взыскание в размере от пяти до десяти тысяч рублей, пишет газета «Известия».

Согласно новым поправкам, процедуру ТО придется фиксировать с помощью фото- или видеосъемки. А после вносить данные о машине в автоматизированную систему.

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