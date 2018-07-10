2018-07-10T11:23:20+03:00
Общество

Министр просвещения Ольга Васильева: "Никакой гаджет не заменит учителя"

Несмотря на пользу новых достижений в сфере программирования и робототехники, компьютерная зависимость может плохо повлиять на межличностное общение
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Министр просвещения Ольга Васильева дала большое интервью в эфире Радио "Комсомольская правда"Министр просвещения Ольга Васильева дала большое интервью в эфире Радио "Комсомольская правда"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ольга Васильева, министр просвещения России, считает, что компьютеры никогда не смогут заменить работу учителя. По ее словам, несмотря на быстро меняющий мир и прогресс в развитии искусственного интеллекта, который теперь сравним с человеческим мозгом, даже через 11 лет, когда нынешние первоклассники получат аттестаты, мир останется прежним.

«Я убеждена, что без серьезных исследований в области детской физиологии, психологии мы не сможем сказать как будет развиваться мир. Говорить, что гаджеты заменят все в мире? Это пустое. Никакой гаджет не заменит учителя. Ни одна цивилизованная страна этого делать даже не пытается. И через 11 лет человек будет таким же, каким он был две тысячи лет назад и каким будет еще через две тысячи лет. Со своими внутренними проблемами, нравственными качествами. Будут меняться только декорации», - рассказала Ольга Васильева в эфире Радио «Комсомольская правда».

Министр считает, что новые технологии не только помогают сделать шаг в цифровое будущее и повысить уровень безопасности детей, но и развивают компьютерную зависимость, которая мешает нормальному общению людей и негативно сказывается на социализации. Она также напоминает, что во Франции и Германии мобильные телефоны в школах запрещают вовсе, однако идея «цифровой школы» является большим плюсом в системе образования.

«Вот ребенок приходит на уроки. Есть интерфейс, который считывает, кто зашел в школу. Полезная функция? Полезная. Потому что это безопасность. В школе - культурно-библиотечный центр, где есть цифровое и книжное отделение. Без этого сейчас тоже нельзя. В столовой ребенок прикладывает карточку, на которую деньги родители положили. И оплачивает обед. Тоже полезно – деньги не теряются и не тратятся не на то, что надо», - отмечает Васильева.

Полный текст интервью с Ольгой Васильевой читайте здесь.

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