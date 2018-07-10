Парламент Якутии поддержал законопроект об изменениях пенсионной системы в первом чтении
Депутаты также предложили Госдуме при дальнейшем рассмотрении законопроекта сохранить льготы для Крайнего Севера
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Среди предложенных льгот - досрочный выход на пенсию людей, которые долгое время работали на Крайнем Севере и приравненных к нему районах.
Кроме того, депутаты предложили не поднимать пенсионный возраст представителям малочисленных народов для получения социальной пенсии. Сейчас социальную пенсию мужчины получают с 55 лет, а женщины - с 50 лет.
Предложения якутских депутатов направлены в профильный комитет Госдумы.