2018-07-10T11:46:59+03:00
Общество

Парламент Якутии поддержал законопроект об изменениях пенсионной системы в первом чтении

Депутаты также предложили Госдуме при дальнейшем рассмотрении законопроекта сохранить льготы для Крайнего Севера
Антон БАЛУЕВ
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Среди предложенных льгот - досрочный выход на пенсию людей, которые долгое время работали на Крайнем Севере и приравненных к нему районах.

Кроме того, депутаты предложили не поднимать пенсионный возраст представителям малочисленных народов для получения социальной пенсии. Сейчас социальную пенсию мужчины получают с 55 лет, а женщины - с 50 лет.

Предложения якутских депутатов направлены в профильный комитет Госдумы.

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