Корпорация Xiaomi прекратит выпуск смартфонов
Китайская корпорация Xiaomi прекратят выпуск мобильных телефонов под собственным брендом. Руководство фирмы приняло решение изменить название смартфонов на Pocophone. По мнению производителей, новое название больше подходит для продажи гаджетов в США и Европе.
Xiaomi прекратит выпуск смартфонов под своим брендом для международного рынка уже в 2018 году. О новом логотипе ничего неизвестно, однако руководство уже утвердило и закрепило его.
Как отмечает сайт «Свободная пресса», компания все еще раздумывает об окончательном прекращении продаж. Возможно, смартфоны останутся на полках магазинов и в интернете, но только внутри собственной страны — в Китае.
В последние годы компания Xiaomi укрепила свои позиции на российском рынке и даже оспаривает популярность таких технических гигантов, как Samsung, Sony и Apple.