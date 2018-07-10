2018-07-10T13:08:15+03:00
Умные вещи

Корпорация Xiaomi прекратит выпуск смартфонов

Производители считают, что телефоны бренда Pocophone будут более популярны в США и Европе
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Смартфоны Xiaomi будут выпускаться под новым брендомСмартфоны Xiaomi будут выпускаться под новым брендомФото: REUTERS
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Китайская корпорация Xiaomi прекратят выпуск мобильных телефонов под собственным брендом. Руководство фирмы приняло решение изменить название смартфонов на Pocophone. По мнению производителей, новое название больше подходит для продажи гаджетов в США и Европе.

Xiaomi прекратит выпуск смартфонов под своим брендом для международного рынка уже в 2018 году. О новом логотипе ничего неизвестно, однако руководство уже утвердило и закрепило его.

Как отмечает сайт «Свободная пресса», компания все еще раздумывает об окончательном прекращении продаж. Возможно, смартфоны останутся на полках магазинов и в интернете, но только внутри собственной страны — в Китае.

В последние годы компания Xiaomi укрепила свои позиции на российском рынке и даже оспаривает популярность таких технических гигантов, как Samsung, Sony и Apple.

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