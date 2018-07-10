В Москве из сейфа номера в гостинице похитили 22 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:22 2018-07-10T14:22:18+03:00

В Москве из сейфа в апартаментах отеля Marriott украли 22 млн рублей Фото: Александр ГЛУЗ

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В пятизвёздочном отеле Mariott в центре столицы из сейфа одного из номеров украли 22 миллиона рублей.

Правоохранительные органы сообщили, что вечером 9 июля с заявлением о краже в полицию обратился индивидуальный предприниматель, арендовавший апартаменты в отеле, их слова приводит информационное агентство ТАСС.

По их данным, неустановленные лица свободно проникли в апартаменты, по всей видимости, имея открытый доступ к ним. Там неизвестные взломал сейф и похитили из него 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Общая сумма составила 22,2 миллиона рублей.

Полиция на данный момент разыскивает участников кражи. Также поступает информация о том, что уже возбуждено уголовное дело: сотрудники правоохранительных органов просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. На причастность к краже проверяются те, кто имеет свободный доступ в элитные апартаменты.