В Москве из сейфа номера в гостинице похитили 22 миллиона рублей
В пятизвёздочном отеле Mariott в центре столицы из сейфа одного из номеров украли 22 миллиона рублей.
Правоохранительные органы сообщили, что вечером 9 июля с заявлением о краже в полицию обратился индивидуальный предприниматель, арендовавший апартаменты в отеле, их слова приводит информационное агентство ТАСС.
По их данным, неустановленные лица свободно проникли в апартаменты, по всей видимости, имея открытый доступ к ним. Там неизвестные взломал сейф и похитили из него 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Общая сумма составила 22,2 миллиона рублей.
Полиция на данный момент разыскивает участников кражи. Также поступает информация о том, что уже возбуждено уголовное дело: сотрудники правоохранительных органов просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. На причастность к краже проверяются те, кто имеет свободный доступ в элитные апартаменты.