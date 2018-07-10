На территории Новой Москвы построят приют для бездомных животных
В "Новой" Москве построят приют для животных, которые по какой-либо причине не имеют своего дома и хозяина.
Об этом заявил председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Тимофеев Константин Петрович.
Такое решение приняли на заседании градостроительно-земельной комиссия Москвы (ГЗК).
Приют будет располагаться на участке по адресу: поселение Клёновское, квартал 46, владение 2 и 2А. Под его территорию выделено 2 гектара, а площадь самого здания составит десять тысяч квадратных метров.
На данный момент в Москве работает порядка 13 приютов для бездомных животных, в них содержатся около 16 тысяч собак и больше 700 кошек.
Помимо городских, существуют и частные приюты, которые созданы неравнодушными благотворительными фондами.