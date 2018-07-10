Более 60 российских регионов выразили положительные мнения о законопроекте о пенсиях

СЕГОДНЯ 16:17 2018-07-10T16:17:09+03:00

Минтруд: более 60 регионов выразили положительные мнения о законопроекте о пенсиях. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

По словам главы Минтруда Максима Топилина, "цифра растет фактически каждый день"

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Минтруд России сообщил, что в настоящее время 61 регион выразил положительные мнения о законопроекте о повышении пенсионного возраста.

"По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона", - приводит пресс-служба ведомства заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина.

Он отметил, что "цифра растет фактически каждый день".

"Процесс идет во многом с опережением сроков, и до 16 июля еще есть почти целая неделя", - отметил глава Минтруда, передает ТАСС.

Напомним, 16 июля российский кабмин внес в Госдуму пакет законопроектов о пенсионной реформе. Предполагается, что постепенно будет повышен возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Ожидается, что в первом чтении проект будет рассмотрен до конца июля.