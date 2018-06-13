Закон о повышении пенсионного возраста в первом чтении в Госдуме намерены принять до конца июля

СЕГОДНЯ 12:19 2018-06-13T12:19:34+03:00

"По этому вопросу давайте дождемся решений правительства и будем его обсуждать", - подчеркнул Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Нижняя палата российского парламента планирует уже до конца весенней сессии, которая продлена до 29 июля, принять в первом чтении проект закона об увеличении в России пенсионного возраста. Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутаты готовы принять документ, как только он будет рассмотрен правительством.

"Если мы исходим из того, что, допустим, правительство завтра рассматривает этот вопрос и нам вносит законопроект, то у нас с вами, как вы понимаете, на рассылку по субъектам законодательной инициативы есть месяц. И мы можем с вами спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем его обсуждать в летнее время и, соответственно, в ходе сентября при подготовке ко второму чтению», - сказал Володин.

В то же время спикер подчеркнул, что вопрос поднятия пенсионного возраста довольно чувствительный. И поэтому Госдума не будет торопиться с его принятием и нарушать регламенты.

"По этому вопросу давайте дождемся решений правительства и будем его обсуждать", - подчеркнул Володин.

Стоит отметить, что российский кабмин может утвердить концепцию пенсионной реформы, в том числе новые параметры пенсионного возраста, уже на ближайшем заседании 14 июня, сообщает ТАСС.

К слову, обсуждается увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. Причем для женщин не исключен и более мягкий сценарий: повышение пенсионного возраста до 60 лет. При этом большинство существующих льгот при выходе на пенсию сохранятся.

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