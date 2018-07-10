2018-07-10T17:41:59+03:00
Политика

Украина предложила России сотрудничество в сфере ядерной энергетики

Глава Минэнерго незалежной намерен встретиться с руководством «Росатома» в Брюсселе
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Минэнерго Украины Игорь НасаликГлава Минэнерго Украины Игорь НасаликФото: кадр с видео
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Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик направил письмо в российскую госкорпорацию по атомной энергии «Росатом», в котором заявил о заинтересованности Киева в восстановлении двустороннего сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики. При этом украинский министр предложил руководству «Росатома» провести встречу в Брюсселе с 9 по 12 июля.

Также Насалик в своем послании указывает на то, что между РФ и незалежной имеются перспективы для наращивания сотрудничества, пишут украинские СМИ. Кроме того, он объявил о необходимости возобновления нескольких совместных проектов, в том числе проекта по созданию на Украине производства топливной компании «Росатома» ТВЭЛ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в 2011 году украинский концерн «Ядерное топливо» и ТВЭЛ подписали договор, предусматривающий строительство на территории незалежной завода по выпуску ядерного топлива для АЭС. Однако в середине 2015 года Киев заморозил этот проект.

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