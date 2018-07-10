2018-07-10T22:07:53+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Переход Роналду в "Ювентус": "Реалу" достанется 100 миллионов, а Криштиану будет зарабатывать 31 миллион евро в год

Туринский клуб официально объявил о переходе Криштиану к себе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Криштиану Роналду уже ждут в Турине.Криштиану Роналду уже ждут в Турине.Фото: REUTERS
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Футбольный клуб "Ювентус" (Турин) официально озвучил детали перехода к себе португальского форварда Криштиану Роналду. Итак, при переезде в Италию из Мадрида прежний клуб форварда, "Реал", получит 100 миллионов евро. Контракт с командой у Роналду подписан до 2022 года, то есть сроком на 4 сезона.

Как отмечалось ранее в итальянских СМИ, зарплата Роналду в "Ювентусе" составит 31 миллион евро в год. При этом, в переходе будет фигурировать еще сумма в 12 миллионов евро. Из которых 5 - "механизм солидарности" ФИФА, деньги поделят среди прошлых команд Роналду. Другие же 7 миллионов - это издержки по транзакциям и все затраты на оформление переезда Роналду в Турин.

Отметим, что ранее Роналду попросил руководство "Реала" о переходе из команды. В Мадриде он играл с 2009 года, проведя за "королевский клуб" 438 матчей и забив в них 451 гол.

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