2018-07-10T22:38:41+03:00
Политика

В Верховной раде потребовали расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю

Этот документ был подписан в 2003 году, а в силу вступил в 2004-м
Дарья ИВАШКИНА
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Крымский мостКрымский мостФото: Василий БАТАНОВ
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Во вторник, 10 июля, появилась информация о внесении в Верховную Раду законопроекта, предполагающего отказ Украины от соглашения, регулирующего сотрудничество Киева и Москвы при использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Авторами документа выступили депутаты от партии «Самопомощь», сообщается на сайте украинского парламента. Причем лидер этой политической организации Семен Семенченко, выступая во вторник, 10 июля, на заседании парламента, призвал президента незалежной Петра Порошенко обратиться с посланием к Раде в связи со строительством моста через Керченский пролив и «агрессивными действиями России в Азовском море».

Напомним, договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в декабре 2003 года. А вступило в силу это соглашение в апреле 2004-го.

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