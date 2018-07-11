Умер Андрей Брежнев – внук Леонида Ильича

СЕГОДНЯ 00:04 2018-07-11T00:32:44+03:00

Внук генсека ЦК КПСС Андрей Брежнев умер в Крыму на 58-м году жизни

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Во вторник, 10 июля, умер советский экономист и российский политик, внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, Андрей Юрьевич Брежнев. Он скончался на 58-м году жизни в Севастополе.

«Страшная новость из Крыма – ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев (Andrey Brezhnev). Было столько планов, столько всего пережито...» - написал на своей странице в Facebook Сергей Менделеев.

Он добавил, что для него было честью дружить с Брежневым.

Андрей Брежнев умер в Крыму на 58-м году жизниФото: Facebook

Известие о смерти Андрея Юрьевича подтвердили в крымском отделении партии «Родина». По словам председателя регионального отделения партии Константина Кнырика, внук Леонида Ильича скончался от инфаркта, передает ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Андрей Брежнев родился 15 марта 1961 года в Москве. Его отец — Юрий Леонидович Брежнев (1933—2013), советский государственный и партийный деятел, первый заместитель министра внешней торговли СССР; мать — Людмила Владимировна Брежнева.

В 1983 году окончил факультет международных экономических отношений в МГИМО, работал в МИД и Министерстве торговли СССР, был совладельцем небольшого пивбара на Красной Пресне и замгендиректора ООО «Салаваттранс». Затем ушел в политику, стал одним из организаторов партии «Новые коммунисты». Был дважды женат, у него два сына – Леонид и Дмитрий.

С 2004 по 2014 год был членом КПРФ, а с 2016-го – партии «Родина», от которой баллотировался на выборах в Госдуму седьмого созыва в городе Севастополь и по одномандатному округу.

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