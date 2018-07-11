В России может измениться порядок регистрации автомобилей

СЕГОДНЯ 06:24 2018-07-11T06:24:40+03:00

В числе предлагаемых нововведений - возможность регистрации без посещения ГИБДД и заказ номеров у производителей

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В России в ближайшее время может измениться порядок регистрации новых автомобилей. Госдума рассматривает законопроект «О государственной регистрации транспортных средств», который был одобрен профильным комитетом.

Как пишет «Коммерсантъ», документ прошел первое чтение еще в 2013 года, а затем дорабатывался. В числе предлагаемых нововведений - возможность регистрации машины без посещения ГИБДД. Ожидается, что эту функцию смогут взять на себя автосалоны, которые получили статус «специализированной организации». Для этого дилерам надо будет пройти проверки и соответствовать ряду требований, в том числе иметь договор с автопроизводителем и «квалифицированных сотрудников».

Таким образом, автосалон получит возможность самостоятельно передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и выдавать покупателю весь пакет документов с ключами. Предполагается, что это будет платная услуга.

Также предлагается разделить понятие государственного регистрационного номера (сочетание букв и цифр) и государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую нанесены буквы и цифры). Номер покупатель автомобиля будет получать в ГИБДД, а знак — у специализированных производителей.

Кроме того, среди нововведений - электронный паспорт транспортного средства, с которым можно будет поставить автомобиль на учет без бумажной версии.