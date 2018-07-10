Сборная Франции – в финале чемпионата мира

10 Июль 23:04 2018-07-10T23:41:28+03:00

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Первым финалистом чемпионата мира стала сборная Франции. В Санкт-Петербурге команда Дешама обыграла Бельгию - 1:0. Ее соперник по финалу определится 11 июля в «Лужниках» в матче Хорватия – Англия.

А где все?

А теперь давайте грустить. Чемпионат мира в России доживает последние дни. И опустевший Санкт-Петербург стал похож на праздничный стол в предрассветный час новогодней ночи. Все в основном съедено и выпито, но последние гости еще не расходятся – ждут торт, то есть битву за медали.

Но бродя по потускневшим проспектам Питера, то все время ловишь себя на мыслях. Где все эти жгучие южноамериканцы? Куда с Невского исчезли египтяне в костюмах фараонов? Почему не поют мексиканцы и не танцуют аргентинцы? Вы куда все спрятались? Может вернетесь? Ведь не может быть, что праздник уже все…

Победу отмечают и в ВИП-ложе: Эммануэль Макрон просто не находит себе места.Фото: REUTERS

Но чемпионат мира уже иссякает. И за празднично-футбольным настроением перед полуфиналом надо идти в фан-зону на Конюшенную площадь. Только здесь остались последние крохи праздника. Только тут можно сделать последние селфи с парнями в сомбреро, обняться на прощание с бразильцами и пожать руку тому перуанцу, что сейчас таскается по всему Санкт-Петербургу со своим национальном флагом с огромной надписью «Gracias, Rusia!».

Обиды из 1986-го

Слушайте, а где тогда бельгийцы? Те парни, что любят одеваться красными чертями, и со своими трезубцами символизируют смех и грех одновременно. Где французы со своими трехцветными париками и боевой раскраской лиц ? Почему не зажигаете? Вы что, нас испугались? Или так не верили в свои команды, что все билеты на этот полуфинал в Санкт-Петербурге достались грустным бразильцам. Зря не верили – сейчас творится ваша история.

Ведь лучший результата сборной Бельгии на чемпионатах мира – 4-е место в 1986 году. Тогда в Аргентине вы здорово обидели сборную СССР, забивая ей из офсайда. И до сих пор в России вам не могут простить ту горечь несправедливости. Но в том же 1986-м в матче за 3-е место вас без медалей оставила Франция. Чем не повод для мести?

Сборная Франции отмечает победу.Фото: REUTERS

Не в театре

Говорят, месть надо подавать холодной. Если это так, то у бельгийцев она выдержана в лучших традициях французских сыров, покрылась плесенью и слегка стала попахивать. Пора было уже как-то ее реализовывать, а ты бы испортилась окончательно. Но Бельгия ни старалась, чего-то им не хватало. Может, быть страсти и беспощадности. А может просто поддержки своих «чертей» на трибуне.

Возможно, поэтому стадион на этот полуфинал и превратился в театр. Трибуны вежливо вертели головами вслед за перемещением мяча, и хлопали в нужных местах. И только в самые опасные моменты сектора взрывались криком. К перерыву таких возгласов набралось штук десять. А самый громкий раздался, когда в середине тайма Алдервейрелд вмочил из-за штрафной. Как Льорис вытянул?!

А у Франции игра не очень-то шла. Гризманн то и дело таскал мяч, но меньше всего это было похоже на продуманные командные действия и хоть какой-то тактический план. И даже опаснейшая атака правым флангом с ударом Павара не спасало общего впечатления: Бельгия была лучше в первом тайме. Но кому от этого легче, когда счет остается 0:0.

Единственный гол Самюэля Умтити, подаривший Франции путевку в финал.Фото: REUTERS

Час расплаты

Ну а во втором тайме Франция уже показала, насколько надо быть безжалостным у чужих ворот. Сначала, правда Жиру защитники бельгийцев накрыли. Но поданный угловой закончился точным ударом Умтити в ближний верхний угол - 1:0. И дело пошло веселее. Вот вам пятка Мбаппе под еще один удар Жиру, вот еще один проход Мбаппе, а вот уже Куртуа в панике выносит мяч за боковую.

Трогательный снимок. Дочка бельгийского футболиста Тибо Куртуа выбежала на поле к отцу чтобы поддержать его.Фото: REUTERS

А что бельгийцы? А бельгийцы вроде бы старались. И вроде бы могли спастись. Вон и Феллайни бил головой – на сантиметры мимо. И с правого фланга грузили раз за разом в штрафную передачи. И Де Брюйне пытался шальным дальним ударом перевернуть ход матча. И Лукаку пытался замкнуть кросс. Да только все без толку. Команда Дешама французским бульдогом вцепилась в свои 1:0, а в концовке и вовсе тянула время под свист чужих трибун.

Бельгийский болельщик наверняка не верит своим глазам.Фото: REUTERS

Такие победы не становятся легендарными. Но именно они доводят до финала. А уж там Франция вольна творить историю.

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