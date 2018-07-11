2018-07-11T08:35:28+03:00
В мире

Индия увидела угрозу в закупке Пакистаном российских истребителей

По данным СМИ, российские самолеты значительно повысят боевые возможности Исламабада
Екатерина БОЛГОВА
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Российский истребитель Су-27Российский истребитель Су-27Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Эксперты в Индии увидели угрозу в закупке Пакистаном российских истребителей-бомбардировщиков.

Как пишет издание Tribune India, российские самолеты заметно повысят боевые возможности Пакистана. Отмечается, что Исламабад уже располагает таким вооружением, как Мираж III, F-104 "Старфайтер", F-86 "Сэйбр", МиГ-19 и Ил-2.

Ранее глава Минобороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан сообщил, что Исламабад и Москва могут прийти к соглашению о покупке Пакистаном российских истребителей Су-35. Он отметил, что начальная стадия переговоров уже началась.

В апреле 2018 года в СМИ появились сообщения о выходе Индии из совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения. Но в "Ростехе" опровергли эти сведения и назвали их "догадками зарубежных журналистов". Источник в Индии подтвердил, что переговоры по указанному проекту до сих пор продолжаются.

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