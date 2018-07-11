2018-07-11T11:23:10+03:00
Политика

Шойгу: на Западе Россию воспринимают не как союзника, а как угрозу доминированию США

Министр обороны РФ отметил, что при этом Запад сам продолжает стягивать к российским границам новые силы
Екатерина БОЛГОВА
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в западных странах восстанавливающую силы Россию в настоящее время воспринимают не как союзника, а как угрозу доминированию Вашингтона.

"Сегодня восстанавливающая свои силы Россия воспринимается не как союзник, а как угроза доминированию США. Нас обвиняют в каких-то агрессивных планах по отношению к Западу, который сам при этом продолжает стягивать к нашим границам новые силы", — сказал Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

Он привел в пример принятое ранее в июне решение совета НАТО о формировании двух новых командований. Эти формирования будут заниматься защитой морских коммуникаций и оперативной переброской войск из США в Европу, а также наращиванием контингента НАТО в Прибалтике, Румынии, Болгарии и Польше. Число военнослужащих вырастет с 2 до 15 тысяч человек с возможностью оперативного наращивания группировки до 60 тысяч человек.

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