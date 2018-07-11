2018-07-11T14:40:26+03:00
В мире

Карту леса из книги про Винни-Пуха продали за 440 тысяч фунтов на аукционе в Лондоне

Это рекордная для иллюстрации цена, которая превысила первоначальную стоимость в три раза
Александра БУРОВА
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Карта к книге про Винни-Пуха ушла с молотка за рекордные $570 тысячКарта к книге про Винни-Пуха ушла с молотка за рекордные $570 тысячФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Карту сказочного мира медвежонка Винни-Пуха продали 10 июля на аукционе Sotheby’s в Лондоне за рекордную для иллюстрации сумму – 440 тысяч фунтов (это больше 35 миллионов рублей).

Рисунок сделан английским художником Эрнестом Шеппардом в 1926 году и является, по сути, единственным и уникальным экземпляром.

Предполагается, что в создании этой карты мог принимать участие сын писателя Алана Александра Милна – Кристофер Робин. Доказательством этому служит подпись внизу картины: «Нарисовано мною, а мистер Шепард помогал».

На аукционе карта Строакрового леса (в котором разворачивается вся история медвежонка и его друзей) появилась впервые за полвека.

Именно этот рисунок, написанный карандашом, присутствует в первых книгах о Винни.

Первоначальная стоимость этого лота составляла 100-150 тысяч фунтов (больше 8 миллионов рублей).

Напомним, что Винни-Пух – это главный герой произведений писателя Алана Александра Милна. Впервые он появился в канун рождества 1925 года в маленьком рассказе «о неправильных пчёлах».

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