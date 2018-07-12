2018-07-12T09:47:28+03:00
Общество

В России планируется ввести ГОСТ по пожарной безопасности

Свод норм разработал Росстандарт
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В России введут ГОСТ по пожарной безопасностиВ России введут ГОСТ по пожарной безопасностиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Росстандарте собираются разработать национальный стандарт пожарной безопасности для офисов, складских помещений, а также для различных торговых предприятий и иных учреждений.

Проект под названием "Организация производственного контроля в области пожарной безопасности" составлен ведомством совместно с техническим комитетом Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности. Уже проведено первичное тестирование установленных норм и сделана первичная его апробация.

"Надеемся, что принятие стандарта повысит уровень обеспечения пожарной безопасности и позволит создать единые требования на всей территории Российской Федерации", - отметили в Росстандарте.

В ведомстве дополнили, что новый ГОСТ будет призван минимизировать риски возникновения возгорания на каждом объекте. Кроме того, они будут оцениваться минимум раз в месяц, а экспертные заключения по итогам проверок будут вноситься в открытый национальный реестр. Также в проекте строго предписано, что проверки должен проводить лишь сотрудник, прошедший специальное обучение.

На первоначальном этапе новый ГОСТ будет применяться к объектам исключительно на добровольных началах. Однако через несколько лет его нормы станут обязательными к исполнению, а сам он будет внесен нормативно-правовую базу каждого предприятия, сообщает газета «Известия».

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