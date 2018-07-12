Верка Сердючка уходит со сцены

СЕГОДНЯ 11:26 2018-07-12T11:59:27+03:00

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Украинский артист Андрей Данилко, известный миру под псевдонимом Верка Сердючка, объявил о завершении карьеры. Завтра, 13 июля, он выступит в Одессе в популярном образе, а через год отправится с прощальным туром по городам Украины.

Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai (Ukraine) 2007 Eurovision Song Contest.

По словам Данилко, в прощальном туре следует ожидать грандиозное яркое шоу, достойное Верки Сердючки. Кроме того, певец исполнит не только известные каждому композиции, но и представит новые песни, которые прозвучат уже на ближайшем концерте в Одессе.

«Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли — некое спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать», — рассказал Данилко изданию «Украину.ру».

Ранее артист признавался в том, что его зовут выступать в Россию на закрытых мероприятиях и он соглашается. Андрей Данилко пояснил, что поет как для украинцев, так и для русских, так как понимает, что любой певец — это просто человек, который хочет заработать деньги.