2018-07-12T11:23:40+03:00
В мире

В Турции назвали покупку ЗРК С-400 у России срочной необходимостью

Первая партия оружия поступит до конца 2019 года
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Зенитная ракетная система большой и средней дальностиЗенитная ракетная система большой и средней дальностиФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

Ракетные комплексы С-400, приобретенные у России, необходимы Турции для обеспечения безопасности воздушного пространства страны. С таким заявлением выступил глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу. При этом чиновник добавил, что первая партия этих систем поступит уже до конца 2019 года.

Чавушоглу добавил, что приобретение ракетных установок у России не означает, что Турция планирует отдалиться от НАТО. Анкара решилась на такой шаг, поскольку не смогла приобрести необходимое вооружение у США и других стран-участниц альянса, подчеркнул министр, передает телеканал «360».

Однако при этом, глава международного ведомства заявил, что Турция — суверенное государство, поэтому власти страны сами в зависимости от ситуации сами будут выбирать методы и принимать решения по защите своей территории, передает сайт телеканала «Звезда».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки
До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей
Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности
НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс
После ухода Роналду в "Ювентус" мадридский "Реал" потерял миллион подписчиков в Твиттере
Италия отказалась от предложения Трампа повысить расходы на оборону
В Китае из-за тайфуна эвакуировано почти 600 тысяч человек
Стал известен сюжет второго приквела сериала "Игра престолов"
Задержанной порнозвезде, рассказывающей о романтической связи с Трампом предъявили обвинения
Порошенко провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО
В Японии погибли почти 200 человек из-за наводнения
Макрон: Страны НАТО будут самостоятельно принимать решение по «Северному потоку-2»
Песков сообщил о встречах Путина в рамках финала чемпионата мира по футболу
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края открыли новую подстанцию
Украинский "Интер" оспорит штраф за трансляцию концерта к Дню Победы
Полузащитник сборной Хорватии Перешич госпитализирован после полуфинала ЧМ-2018 с Англией
Эксперт: Заявление Столтенберга о вступлении Грузии в НАТО — политический пиар
В Burger King опровергли обвинения в слежке за пользователями через приложение
Суд в Германии признал возможной выдачу Пучдемона Испании
Китайский смартфон обошел iPhone по количеству продаж в России
Менеджер Верки Сердючки опроверг слухи об уходе артиста со сцены
Мужчину из Дагестана ограбили при покупке квартиры в Москве на 5,7 миллионов рублей
Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля в Москве
Головин решил променять "Челси" на "Ювентус" из-за Ронанлду