В Турции назвали покупку ЗРК С-400 у России срочной необходимостью

СЕГОДНЯ 11:23 2018-07-12T11:23:40+03:00

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Ракетные комплексы С-400, приобретенные у России, необходимы Турции для обеспечения безопасности воздушного пространства страны. С таким заявлением выступил глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу. При этом чиновник добавил, что первая партия этих систем поступит уже до конца 2019 года.

Чавушоглу добавил, что приобретение ракетных установок у России не означает, что Турция планирует отдалиться от НАТО. Анкара решилась на такой шаг, поскольку не смогла приобрести необходимое вооружение у США и других стран-участниц альянса, подчеркнул министр, передает телеканал «360».

Однако при этом, глава международного ведомства заявил, что Турция — суверенное государство, поэтому власти страны сами в зависимости от ситуации сами будут выбирать методы и принимать решения по защите своей территории, передает сайт телеканала «Звезда».