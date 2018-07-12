2018-07-12T11:37:34+03:00
Общество

Для россиян придумали новый налог

С 2019 года работающие на себя граждане начнут отчислять деньги в Фонд ОМС
Евгений ЧЕРНЕНКО
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С 2019 года работающие на себя граждане начнут отчислять деньги в ФОМСС 2019 года работающие на себя граждане начнут отчислять деньги в ФОМСФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 2019 годы включающий в себя налог, а также необходимые взносы, единый платеж с выручки придется платить самозанятым гражданам России. С данной инициативой выступил Минфин.

Как следует из подготовленного Министерством финансов РФ проекта «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», вопрос уже согласован с налоговой службой, все перечисления будут производиться путем перевода денежных средств в Фонд ОМС.

«Соответствующие договоренности достигнуты с налоговой службой. В следующем году эта модель будет протестирована в пилотных регионах», — отметили в Минфине.

Уточняется, что сбор для самозанятых россиян составит 3% в случае оказания услуг физическому лицу, и 6% — в случае, если юридическому.

Вместе с тем известно, что для граждан, которые будут потребителями услуг самозанятых, в Минфине разрабатывается специальная так называемая государственная программа лояльности, что должно простимулировать потребителей требовать чеки у самозанятых за оказание услуг. За основу же налогового режима будет браться уже существующая цифровая платформа, сообщает газета «Известия».

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