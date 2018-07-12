Путин провел переговоры с советником верховного лидера Ирана

СЕГОДНЯ 11:37 2018-07-12T11:37:18+03:00

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В четверг, 12 июля, президент России Владимир Путин провел переговоры со старшим советником верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбаром Велаяти.

Во встрече, которая прошла в резиденции главы государства в Ново-Огарево, в составе российской делегации принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. С иранской стороны в мероприятии участвовали глава Бюро советников Верховного руководителя Ирана Али Асгар Фатхи Сарбанголи и посол Ирана в России Мехби Санаи.

Напомним, накануне вечером в Кремле Путин принял премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который прибыл в Москву с частным визитом на чемпионат мира по футболу.

После беседы с российским президентом Нетаньяху заявил, что стороны обсудили Сирию и Иран в контексте предстоящего на будущей неделе российско-американского саммита. Премьер Израиля прибыл в Россию в третий раз с начала года. Он также дал понять, что одной из главных тем его переговоров с Путиным стало военное присутствие Ирана в Сирии, которое Израиль считает неприемлемым. На следующее утро после встречи с Нетаньяху прошли переговоры Путина и Велаяти, передает РИА Новости.