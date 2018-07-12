2018-07-12T15:09:26+03:00
Политика

Путин продлил контрсанкции еще на год

Продуктовое эмбарго скоро отметит четырехлетие
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments20
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В России еще как минимум год продолжат действовать меры так называемого «продуктового эмбарго» - запрета на ввоз в страну целого ряда продовольственных товаров, произведенных в странах западного мира. Указ о продлении контрсанкций до конца 2019 года в отношении государств, принявших антироссийские санкции, подписал в четверг, 12 июля, Владимир Путин. Таким образом российский ответ Западу в августе отметит уже свое четырехлетие.

"Продлить с 1 января 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что данные меры были введены в отношении стран, которые ведут санкционную политику в отношении России. Таким образом правительство решило защитить интересы нашей страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в список товаров, попадающих по эмбарго, входит сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие из Соединенных Штатов, стран Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки
До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей
Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности
НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс
После ухода Роналду в "Ювентус" мадридский "Реал" потерял миллион подписчиков в Твиттере
Италия отказалась от предложения Трампа повысить расходы на оборону
В Китае из-за тайфуна эвакуировано почти 600 тысяч человек
Стал известен сюжет второго приквела сериала "Игра престолов"
Задержанной порнозвезде, рассказывающей о романтической связи с Трампом предъявили обвинения
Порошенко провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО
В Японии погибли почти 200 человек из-за наводнения
Макрон: Страны НАТО будут самостоятельно принимать решение по «Северному потоку-2»
Песков сообщил о встречах Путина в рамках финала чемпионата мира по футболу
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края открыли новую подстанцию
Украинский "Интер" оспорит штраф за трансляцию концерта к Дню Победы
Полузащитник сборной Хорватии Перешич госпитализирован после полуфинала ЧМ-2018 с Англией
Эксперт: Заявление Столтенберга о вступлении Грузии в НАТО — политический пиар
В Burger King опровергли обвинения в слежке за пользователями через приложение
Суд в Германии признал возможной выдачу Пучдемона Испании
Китайский смартфон обошел iPhone по количеству продаж в России
Менеджер Верки Сердючки опроверг слухи об уходе артиста со сцены
Мужчину из Дагестана ограбили при покупке квартиры в Москве на 5,7 миллионов рублей
Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля в Москве
Головин решил променять "Челси" на "Ювентус" из-за Ронанлду