Путин продлил контрсанкции еще на год

СЕГОДНЯ 15:03 2018-07-12T15:09:26+03:00

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В России еще как минимум год продолжат действовать меры так называемого «продуктового эмбарго» - запрета на ввоз в страну целого ряда продовольственных товаров, произведенных в странах западного мира. Указ о продлении контрсанкций до конца 2019 года в отношении государств, принявших антироссийские санкции, подписал в четверг, 12 июля, Владимир Путин. Таким образом российский ответ Западу в августе отметит уже свое четырехлетие.

"Продлить с 1 января 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что данные меры были введены в отношении стран, которые ведут санкционную политику в отношении России. Таким образом правительство решило защитить интересы нашей страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в список товаров, попадающих по эмбарго, входит сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие из Соединенных Штатов, стран Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии.