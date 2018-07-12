2018-07-12T15:29:46+03:00
Происшествия

Мужчину из Дагестана ограбили при покупке квартиры в Москве на 5,7 миллионов рублей

Нападение произошло в офисе в Басманном районе
Александра БУРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Мужчину ограбили в центре Москвы на 5,7 миллионов рублей в ходе переговоров о покупке квартирыМужчину ограбили в центре Москвы на 5,7 миллионов рублей в ходе переговоров о покупке квартирыФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Вечером в среду, 11 июля, в правоохранительные органы обратился 36-летний житель Дагестана с заявлением, в котором он рассказал, что стал жертвой разбойного нападения.

Мужчина договорился через фирму-посредник о приобретении квартиры за 5,7 миллионов рублей. Затем он приехал на переговоры в офис в пятиэтажном здании на ул. Казакова. В переговорной к нему подошли двое граждан кавказской наружности в светлых рубашках и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали портфель с деньгами, после чего скрылись с места преступления.

Сообщения о том, что пострадавшему нанесли физический ущерб - не поступало.

Видеонаблюдения в помещении не было.

Сотрудники московской полиции проверяют поступившую информацию и выясняют все обстоятельства происшествия. Вопрос о возбуждении уголовного дела на данный момент рассматривается. Решение будут принято по итогам расследования, передает телеканал "360".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки
До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей
Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности
НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс
После ухода Роналду в "Ювентус" мадридский "Реал" потерял миллион подписчиков в Твиттере
Италия отказалась от предложения Трампа повысить расходы на оборону
В Китае из-за тайфуна эвакуировано почти 600 тысяч человек
Стал известен сюжет второго приквела сериала "Игра престолов"
Задержанной порнозвезде, рассказывающей о романтической связи с Трампом предъявили обвинения
Порошенко провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО
В Японии погибли почти 200 человек из-за наводнения
Макрон: Страны НАТО будут самостоятельно принимать решение по «Северному потоку-2»
Песков сообщил о встречах Путина в рамках финала чемпионата мира по футболу
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края открыли новую подстанцию
Украинский "Интер" оспорит штраф за трансляцию концерта к Дню Победы
Полузащитник сборной Хорватии Перешич госпитализирован после полуфинала ЧМ-2018 с Англией
Эксперт: Заявление Столтенберга о вступлении Грузии в НАТО — политический пиар
В Burger King опровергли обвинения в слежке за пользователями через приложение
Суд в Германии признал возможной выдачу Пучдемона Испании
Китайский смартфон обошел iPhone по количеству продаж в России
Менеджер Верки Сердючки опроверг слухи об уходе артиста со сцены
Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля в Москве
Головин решил променять "Челси" на "Ювентус" из-за Ронанлду