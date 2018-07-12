Мужчину из Дагестана ограбили при покупке квартиры в Москве на 5,7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:21 2018-07-12T15:29:46+03:00

Мужчину ограбили в центре Москвы на 5,7 миллионов рублей в ходе переговоров о покупке квартиры Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Вечером в среду, 11 июля, в правоохранительные органы обратился 36-летний житель Дагестана с заявлением, в котором он рассказал, что стал жертвой разбойного нападения.

Мужчина договорился через фирму-посредник о приобретении квартиры за 5,7 миллионов рублей. Затем он приехал на переговоры в офис в пятиэтажном здании на ул. Казакова. В переговорной к нему подошли двое граждан кавказской наружности в светлых рубашках и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали портфель с деньгами, после чего скрылись с места преступления.

Сообщения о том, что пострадавшему нанесли физический ущерб - не поступало.

Видеонаблюдения в помещении не было.

Сотрудники московской полиции проверяют поступившую информацию и выясняют все обстоятельства происшествия. Вопрос о возбуждении уголовного дела на данный момент рассматривается. Решение будут принято по итогам расследования, передает телеканал "360".