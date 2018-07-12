2018-07-12T17:00:52+03:00
Происшествия

В Китае из-за тайфуна эвакуировано почти 600 тысяч человек

На восточное побережье страны обрушился тайфун «Мария»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На восточном побережье Китая из-за опасности наводнений эвакуируют людейНа восточном побережье Китая из-за опасности наводнений эвакуируют людейФото: REUTERS
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Власти Китая эвакуируют из из восточных провинций местных жителей и туристов. На регион обрушился мощный тайфун «Мария», который может навредить населению и постройкам.

Отмечается, что стихия накрыла восточное побережье утром в среду, 11 июля. же в этот день из зон возможного затопления было эвакуировано порядка 400 тысяч человек. К четвергу, 12 июля, количество эвакуированных людей приблизилось к 600 тысячам.

Сообщается, что первым от удара стихии пострадал уезд Ляньцзян провинции Фуцзянь. Скорость ветра составила здесь порядка 42 метров в секунду. Кроме того на населенный пункт обрушились проливные дожди, передает сайт «Свободная пресса».

Добавим, что в регионе объявлен максимальный - «красный» - уровень погодной опасности. В полную готовность переведены специалисты всех экстренных служб, вокзалы и аэропорты прекратили работу. Власти эвакуируют людей, опасаясь массовых разрушений из-за наводнения.

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