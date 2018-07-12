Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности

СЕГОДНЯ 17:16 2018-07-12T17:16:30+03:00

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Больше 40% опрошенных американцев назвали Барака Обаму лучшим президентом США за последние 50 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром по изучению общественного мнения Pew.

Среди участников опроса 44% назвали президента Обаму лучшим президентом современности, второе место занял Билл Клинтон, а на третьей строчке оказался Рональд Рейган, который руководил страной почти 30 лет назад.

Действующий президент США Дональд Трамп занял четвертую позицию - в его поддержку высказались 19% респондентов. Отмечается, что действующего американского президента редко считают лучшим — в 2011 году, когда страной руководил Обама, на первом месте был Клинтон.

Пятую строчку рейтинга занял Джордж Буш-младший. Отмечается, что родившиеся в XXI веке чаще всего называют Обаму, а те, кто постарше, - выделяют Рейгана. Приверженцы Демократической партии также чаще выбирают Обаму, а республиканцы - Рейгана.

В опросе участвуют больше 2 тысяч имеющих права голоса граждан США. Погрешность исследования составляет 2,6%.