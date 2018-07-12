2018-07-12T18:31:33+03:00
Политика

Киев отказался поддерживать общеевропейские проекты с участием России

По словам президента страны Петра Порошенко, речь идет о проектах, которые подрывают безопасность Украины
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко отказался поддерживать общеевропейские проекты, в которых участвует российская сторона.

"Мы не будем поддерживать любые общеевропейские проекты с участием России, особенно те, которые подрывают нашу безопасность", - сказал Порошенко на совместном с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге в Брюсселе, передает пресс-служба президента Украины.

Напомним, власти Украины, которые пришли к руководству страной в результате государственного переворота в 2014 году, сворачивают партнерские связи с Россией. Уже полностью прекращено военно-техническое сотрудничество и заблокировано действие двусторонних соглашений в сфере торговли, экономики и культуры. Также на Украине периодически поднимают вопрос об установлении между двумя странами визового режима. При этом Россия по-прежнему остается одним из основных торговых партнеров Украины.

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