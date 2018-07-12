2018-07-12T19:18:25+03:00
Экономика

Глава Минэнерго США оценил вероятность введения санкций против европейских компаний, участвующих в «Северном потоке-2»

По словам Рика Перри, санкционное давление — это последняя мера, к которой хотел бы прибегнуть Вашингтон
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Министр энергетики США Рик ПерриМинистр энергетики США Рик ПерриФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Санкционное давление на европейских участников «Северного потока-2» - это последняя мера, которой хотели бы воспользоваться США. Об этом заявил глава американского Минэнерго Рик Перри по итогам переговоров с Еврокомиссией.

«Введение санкций против европейских компаний - это последняя точка, куда бы мы хотели приземлиться, всегда есть другие пути. У нас идет очень открытый диалог. И за исключением министра (энергетики РФ Александра) Новака, я не уверен, что я говорил с кем-то, кому этот проект нравится», - подчеркнул Перри.

Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Разрешение на строительство трубы в своих исключительных экономических зонах уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Согласия Дании еще предстоит получить.

Проект газопровода поддерживает мощный альянс энергетических компаний из Германии, Австрии и Франции. Против выступает Украина, которая рискует потерять львиную долю доходов от транзита российского газа. Также активное противодействие «Северному потоку-2» оказывают США и Польша, имеющие собственные амбициозные планы на европейский рынок топлива.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Тестовый лайнер SSJ-100 совершил жесткую посадку на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском
Финальный матч ЧМ-2018 Франция - Хорватия будет судить аргентинец Нестор Питана
Захарова назвала «отвратительной» ситуацию с категоризацией пользователей Facebook
Встреча Порошенко и Трампа на полях саммита НАТО продолжалась 20 минут
Чистый чемпионат! На ЧМ-2018 по футболу не нашли никакого допинга
Сирийская армия установила контроль над городом Дераа
Захарова назвала «абсурдными» утверждения об отказе России сотрудничать по инцидентам в Солсбери и Эймсбери
Трамп прибыл в Великобританию с рабочим трехдневным визитом
Порошенко заявил о "ФСБ по всей стране"
Как найти будущего гения в производстве лекарств?
Киев отказался поддерживать общеевропейские проекты с участием России
Глава Роструда назвал повышение пенсионного возраста «подарком для предпринимателей»
Захарова: Страны НАТО не заинтересованы в объективной оценке ситуации с Евроатлантике
Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки
До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей
Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности
НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс