Глава Минэнерго США оценил вероятность введения санкций против европейских компаний, участвующих в «Северном потоке-2»

СЕГОДНЯ 19:18 2018-07-12T19:18:25+03:00

По словам Рика Перри, санкционное давление — это последняя мера, к которой хотел бы прибегнуть Вашингтон

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Санкционное давление на европейских участников «Северного потока-2» - это последняя мера, которой хотели бы воспользоваться США. Об этом заявил глава американского Минэнерго Рик Перри по итогам переговоров с Еврокомиссией.

«Введение санкций против европейских компаний - это последняя точка, куда бы мы хотели приземлиться, всегда есть другие пути. У нас идет очень открытый диалог. И за исключением министра (энергетики РФ Александра) Новака, я не уверен, что я говорил с кем-то, кому этот проект нравится», - подчеркнул Перри.

Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Разрешение на строительство трубы в своих исключительных экономических зонах уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Согласия Дании еще предстоит получить.

Проект газопровода поддерживает мощный альянс энергетических компаний из Германии, Австрии и Франции. Против выступает Украина, которая рискует потерять львиную долю доходов от транзита российского газа. Также активное противодействие «Северному потоку-2» оказывают США и Польша, имеющие собственные амбициозные планы на европейский рынок топлива.