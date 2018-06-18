Порошенко создает из стран ЕС группу противников «Северного потока-2»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-18T12:58:37+03:00

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Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко готов на любые шаги, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2», потому что в этом случае Украина лишится трех миллиардов долларов ежегодной оплаты транзита российского газа в Европу. Петр Алексеевич заявил, что создает для противодействия этому проекту из стран ЕС группу, в которую войдут Польша, Латвия, Литва, Эстония. Что характерно, ни одну из этих стран «Северный поток – 2» не затронет. Что, по всей видимости, и вызывает их зубовный скрежет. Напомним, Польша стала активным противником проекта после того, как Россия отказалась строить вторую ветку газопровода «Ямал» через ее территорию.

Сначала власти Украины были уверены, что этот газопровод России не дадут построить европейские страны. И, действительно, в свете истории с Крымом и конфликтом на Донбассе многие из этих государств занимали такую позицию. Однако, неадекватное поведение Украины во многих ситуациях наряду с коммерческой привлекательностью проекта заставили их изменить свое отношение. В начале июня разрешение на строительство газопровода дала предпоследняя из стран – Швеция. Сейчас участники консорциума по реализации этого проекта ждут последнего разрешения от Дании. Мало кто сомневается, что оно последует в ближайшее время. На Данию не надеются и в самом Киеве. Чтобы остановить проект, Киев готов даже отдать украинскую ГТС под управление международного консорциума (такой проект рассматривался несколько лет назад). Правда, с интересным условием.

- Мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их учредить международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины. Но условие участия — остановка «Северного потока — 2», - фактически в виде ультиматума озвучил Порошенко просьбу Киева к Берлину, совсем потеряв «берега».

Как бы это удивительно ни звучало, но Киев, который постоянно прогнозирует, что газопровод для России станет орудием экономического шантажа Евросоюза, сам уже не в первый раз использует действующую газотранспортную систему как средство для шантажа, не особо озабочиваясь, как это выглядит со стороны.

Порошенко ставит ультиматум Берлину практически сразу после того, как выставил на посмешище президента Германии Штайнмайера, подставив его с «убийством» сбежавшего из России блогера Аркадия Бабченко. И немцам такое вряд ли понравится.