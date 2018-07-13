Солнечное затмение суперлуной произойдет в пятницу 13-го
Уникальное солнечное затмение суперлуной произойдет уже в пятницу, 13 июля. В этот день естественный спутник Земли приблизится к нашей планете на совсем небольшое расстояние в 357 тысяч 430 км и ненадолго заслонит собой одну третью часть звезды.
Затмение начнется в 04:48 мск, когда Солнце будет подниматься в юго-западной части Индийского океана, и закончится в 07:14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой.
Однако наблюдать данное природное явление жители России не смогут, рассказал сайту "КП - Новосибирск" заместитель директора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.
Лучше всего затмение будет видно лишь в южном полушарии, а именно в Антарктиде и на островах Южного океана - в Австралии (окрестности Мельбурна) и на острове Тасмания.
Наибольшая фаза заслонения Солнца суперлуной составит всего 0,34. Данный пик явления можно будет наблюдать в 06:01 мск на северном горизонте недалеко от побережья Земли Адели в Антарктиде, сообщается на сайте Московского планетария.
Напомним, что это уже второе частное затмение Солнца в 2018 году. Еще одно было 15 февраля, а следующее ожидается 11 августа.