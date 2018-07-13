Солнечное затмение суперлуной произойдет в пятницу 13-го

СЕГОДНЯ 07:38 2018-07-13T07:38:31+03:00

Затмение Солнца, которое можно будет наблюдать в Австралии и Антарктиде, произойдет в пятницу, 13 июля Фото: Алексей ФОКИН

Естественный спутник приблизится к Земле на 357 тысяч км и заслонит собой часть звезды

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Уникальное солнечное затмение суперлуной произойдет уже в пятницу, 13 июля. В этот день естественный спутник Земли приблизится к нашей планете на совсем небольшое расстояние в 357 тысяч 430 км и ненадолго заслонит собой одну третью часть звезды.

Затмение начнется в 04:48 мск, когда Солнце будет подниматься в юго-западной части Индийского океана, и закончится в 07:14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой.

Однако наблюдать данное природное явление жители России не смогут, рассказал сайту "КП - Новосибирск" заместитель директора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.

Лучше всего затмение будет видно лишь в южном полушарии, а именно в Антарктиде и на островах Южного океана - в Австралии (окрестности Мельбурна) и на острове Тасмания.

Наибольшая фаза заслонения Солнца суперлуной составит всего 0,34. Данный пик явления можно будет наблюдать в 06:01 мск на северном горизонте недалеко от побережья Земли Адели в Антарктиде, сообщается на сайте Московского планетария.

Напомним, что это уже второе частное затмение Солнца в 2018 году. Еще одно было 15 февраля, а следующее ожидается 11 августа.