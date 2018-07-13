2018-07-13T07:38:31+03:00
Наука

Солнечное затмение суперлуной произойдет в пятницу 13-го

Естественный спутник приблизится к Земле на 357 тысяч км и заслонит собой часть звезды
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Затмение Солнца, которое можно будет наблюдать в Австралии и Антарктиде, произойдет в пятницу, 13 июляЗатмение Солнца, которое можно будет наблюдать в Австралии и Антарктиде, произойдет в пятницу, 13 июляФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Уникальное солнечное затмение суперлуной произойдет уже в пятницу, 13 июля. В этот день естественный спутник Земли приблизится к нашей планете на совсем небольшое расстояние в 357 тысяч 430 км и ненадолго заслонит собой одну третью часть звезды.

Затмение начнется в 04:48 мск, когда Солнце будет подниматься в юго-западной части Индийского океана, и закончится в 07:14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой.

Однако наблюдать данное природное явление жители России не смогут, рассказал сайту "КП - Новосибирск" заместитель директора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.

Лучше всего затмение будет видно лишь в южном полушарии, а именно в Антарктиде и на островах Южного океана - в Австралии (окрестности Мельбурна) и на острове Тасмания.

Наибольшая фаза заслонения Солнца суперлуной составит всего 0,34. Данный пик явления можно будет наблюдать в 06:01 мск на северном горизонте недалеко от побережья Земли Адели в Антарктиде, сообщается на сайте Московского планетария.

Напомним, что это уже второе частное затмение Солнца в 2018 году. Еще одно было 15 февраля, а следующее ожидается 11 августа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Трамп отказался отменять встречу с Путиным из-за инцидента в Эймсбери
В Канаде разбился небольшой самолет, пилот погиб
В Сеуле рассказали о намерении Ким Чен Ына построить "нормальное государство"
Трамп потерял 300 тысяч подписчиков из-за масштабной чистки в Twitter
Взрыв на химзаводе в Китае: 19 погибших, 12 раненых
За неделю у границ России были замечены 15 самолетов-разведчиков
Погода в Москве на 13 июля 2018 года: возможен кратковременный дождь
В Раде признали, что украинский вопрос уже раздражает Европу
Порошенко придумал «идеальный» способ закупки газа у России
Трамп: Борис Джонсон был бы отличным премьер-министром Британии
Кубок ЧМ – 2018 перед началом финала на поле вынесут Наталья Водянова и Филипп Лам
Захарова: Высылка из Греции российских дипломатов «не привнесет позитива» в отношения
Трамп недоволен: Мэй не стала слушать его советов по Brexit
Из конституции Франции убрали слово «раса» и упоминание о различии пола
Трамп: «Мне не нравится ситуация с Крымом»
«Яндексу» разрешили создать собственный смартфон
Причиной взрыва близ аэропорта Каира могла стать жара
В аэропорту Каира взорвались два резервуара с топливом, есть пострадавшие
Новый инцидент с «отравлением» в Солсбери благополучно разрешился
Суд приговорил бывшего замглавы Спецстроя к пяти годам колонии
«Игра престолов» претендует на премию Emmy в 22 номинациях
Помпео с Могерини обсудили Украину и «Северный поток – 2»
Британская полиция сообщила о подозрительном происшествии с мужчиной в Солсбери
С порноактрисы, заявлявшей об интимной связи с Дональдом Трампом, полностью сняли обвинения
Помпео отправится вместе с Трампом на встречу с Путиным в Хельсинки
Порошенко «тщательно обсудил» с Трампом предстоящий саммит Россия-США в Хельсинки