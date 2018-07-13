2018-07-13T09:12:55+03:00
Происшествия

В Канаде разбился небольшой самолет, пилот погиб

Больше на борту никого не было, люди на земле не пострадали
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Канаде разбился небольшой легкомоторный самолетВ Канаде разбился небольшой легкомоторный самолетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Канаде разбился небольшой легкомоторный самолет, в результате погиб пилот – больше на борту воздушного судна никого не было, передает телеканал CTV со ссылкой на полицию региона Йорк.

Отмечается, что люди на земле не пострадали: самолет упал вдалеке от домов и дорог, в районе аэропорта города Мэркхэм, расположенного примерно в 30 километрах от Торонто. На место крушения выехала группа следователей. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в самом начале этого года в международном аэропорту им. Лестера Б. Пирсона в Торонто столкнулись два самолета. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Небольшое возгорание, вспыхнувшее в результате столкновения, быстро потушили. Кстати, ровно за год до этого инцидента в том же аэропорту Торонто пакистанский лайнер, выруливая, задел крылом французский самолет. Тогда тоже никто не пострадал.

А два дня назад небольшой самолет, на борту которого находились 11 человек (десять пассажиров и пилот) разбился на Аляске, все выжили.

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