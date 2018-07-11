На Аляске разбился небольшой самолет, выжили все 11 человек
На Аляске разбился небольшой самолет, на борту которого находились 11 человек – десять пассажиров и пилот, все выжили.
Как сообщает телеканал ABC News, выполнявшее чартерный рейс воздушное судно направлялось в Кетчикан, но по невыясненным пока причинам рухнуло в горах на острове Принца Уэльского, расположенного в юго-восточной части американского штата.
Береговая охрана США обнаружила потерпевший крушение самолет на высоте около 600 метров над уровнем моря, примерно в 65 километрах к юго-западу от Кетчикана. Людей уже эвакуировали. Отмечается, что несколько человек получили не опасные для жизни травмы, пострадавших доставили в больницу.
По предварительной версии, причиной аварии могла стать непогода, которая осложнияла и проведение спасательной операции.
В службе Береговой охраны США сказали, что жертв удалось избежать благодаря грамотным действиям опытного пилота.
Ранее сайт kp.ru писал о другой авиакатастрофе на Аляске, где месяц назад в небе столкнулись два небольших самолета.