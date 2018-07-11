На Аляске разбился небольшой самолет, выжили все 11 человек

СЕГОДНЯ 03:13 2018-07-11T03:26:38+03:00

В горах Аляски разбился небольшой самолет, на борту которого находились 11 человек Фото: REUTERS

Десять пассажиров и пилота упавшего в горах воздушного судна спасла береговая охрана США

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На Аляске разбился небольшой самолет, на борту которого находились 11 человек – десять пассажиров и пилот, все выжили.

Как сообщает телеканал ABC News, выполнявшее чартерный рейс воздушное судно направлялось в Кетчикан, но по невыясненным пока причинам рухнуло в горах на острове Принца Уэльского, расположенного в юго-восточной части американского штата.

Береговая охрана США обнаружила потерпевший крушение самолет на высоте около 600 метров над уровнем моря, примерно в 65 километрах к юго-западу от Кетчикана. Людей уже эвакуировали. Отмечается, что несколько человек получили не опасные для жизни травмы, пострадавших доставили в больницу.

По предварительной версии, причиной аварии могла стать непогода, которая осложнияла и проведение спасательной операции.

В службе Береговой охраны США сказали, что жертв удалось избежать благодаря грамотным действиям опытного пилота.

Ранее сайт kp.ru писал о другой авиакатастрофе на Аляске, где месяц назад в небе столкнулись два небольших самолета.