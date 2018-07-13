2018-07-13T12:01:12+03:00
Политика

Более 30 сирийцев погибли после атаки ВВС США

Количество погибших может возрасти из-за тяжелых ранений у многих пострадавших
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В результате атаки на Сирию погибли около 30 человекВ результате атаки на Сирию погибли около 30 человекФото: REUTERS
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В результате обстрела ВВС США в Сирии погибли около 30 мирных жителей. Международная коалиция нанесла удары по двум деревням в провинции Дейр-эз-Зор - Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса, которые расположены у границы с Ираком. По сообщениям местных властей, количество жертв может увеличиться, так как некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения.

Удары были нанесены по жилым кварталам, погибшими или ранеными в большинстве случаев оказались женщины и дети.

Как сообщает сирийское агентство SANA в пятницу 13 июля, с начала 2018-го года в районах Дейр-эз-Зор, Хасеке и Ракка сотни сирийцев получили ранения или погибли из-за налетов авиации США и их союзников. Правительство Сирии регулярно обращается в Совет Безопасности ООН с требованием отреагировать на авиаудары коалиции, в результате которых страдает не только мирное население, но и также наносится материальный урон хозяйственным объектам.

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