В Китае сообщили о планах стран БРИКС противостоять торговой войне, развязанной США

СЕГОДНЯ 12:50 2018-07-13T12:50:32+03:00

В КНР считают, что лидеры стран БРИКС в Йоханнесбурге дадут четкий ответ на протекционизм США Фото: REUTERS

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Как заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь, страны БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР) усилят координацию в макрополитике. Такой вариант рассматривается из-за того, что США ограничивают ввоз импортных товаров и услуг от других государств. В Китае заявляют, что лидеры различных государств на предстоящем саммите в Йоханнесбурге должны дать четкий ответ на усиление протекционистской политики США.

«США развязали торговую войну, что противоречит нормам международного законодательства, к тому же это не поможет решить какие-то проблемы. Позиция стран БРИКС в данном случае однозначная - они твердо поддерживают многосторонние механизмы взаимодействия, а также осуществления торговли и против односторонних протекционистских мер», - подчеркнул Чжан Цзюнь во время пресс-конференции, посвященной предстоящей поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Африку.

Помощник министра считает, что внешнеторговая политика Вашингтона представляет угрозу всеобщему развитию. Он выражает надежду на то, что лидеры стран БРИКС продолжат следовать по пути усиления открытости и укрепления прагматического сотрудничества друг с другом в области торговли и экономики.

19-24 июля председатель КНР Си Цзиньпин посетит ОАЭ, Руанду, Сенегал и ЮАР с официальном визитом, после чего отправится в Йоханнесбург для участия в 10-ом саммите БРИКС, который состоится 25-27 июля.