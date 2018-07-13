Пресс-служба Верки Сердючки назвала преувеличенными слухи о завершении карьеры

СЕГОДНЯ 12:58 2018-07-13T12:58:53+03:00

Певец Андрей Данилко только вернулся из отпуска и находится "в отличной форме"

Изменить размер текста: A A

Слухи о завершении карьеры Верки Сердючки - он же украинский певец Андрей Данилко - сильно преувеличены. В пресс-службе артиста опровергли сообщения о его уходе со сцены.

"Хотим опровергнуть распространившуюся информацию о том, что концерт Verka Serduchka & Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры Verka Serduchka сильно преувеличены", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице артиста в Instagram.

v_serduchka Хотим опровергнуть распространившуюся информацию о том, что концерт VERKA SERDUCHKA & Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры VERKA SERDUCHKA СИЛЬНО преувеличены. Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме. #verkaserduchka #noshit #dontbelievethehype

Представители певца уточняют, что Данилко только вернулся из отпуска и сейчас находится в отличной форме.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что слухи о завершении карьеры опроверг также и менеджер артиста Андрей Уренев. Он подчеркнул, что запланированный на 2019 год грандиозный тур и правда может стать прощальным, но Данилко расстанется лишь с образом Верки Сердючки, а не с самой сценой. У артиста еще осталось множество нереализованных идей и не выпущенных песен.