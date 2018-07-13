Пресс-служба Верки Сердючки назвала преувеличенными слухи о завершении карьеры
Слухи о завершении карьеры Верки Сердючки - он же украинский певец Андрей Данилко - сильно преувеличены. В пресс-службе артиста опровергли сообщения о его уходе со сцены.
"Хотим опровергнуть распространившуюся информацию о том, что концерт Verka Serduchka & Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры Verka Serduchka сильно преувеличены", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице артиста в Instagram.
Представители певца уточняют, что Данилко только вернулся из отпуска и сейчас находится в отличной форме.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что слухи о завершении карьеры опроверг также и менеджер артиста Андрей Уренев. Он подчеркнул, что запланированный на 2019 год грандиозный тур и правда может стать прощальным, но Данилко расстанется лишь с образом Верки Сердючки, а не с самой сценой. У артиста еще осталось множество нереализованных идей и не выпущенных песен.
Верка Сердючка - Дольче Габана.Верка Сердючка - Дольче Габана