2018-07-13T12:58:53+03:00
Звезды

Пресс-служба Верки Сердючки назвала преувеличенными слухи о завершении карьеры

Певец Андрей Данилко только вернулся из отпуска и находится "в отличной форме"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский певец Андрей Данилко в образе Верки СердючкиУкраинский певец Андрей Данилко в образе Верки СердючкиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Слухи о завершении карьеры Верки Сердючки - он же украинский певец Андрей Данилко - сильно преувеличены. В пресс-службе артиста опровергли сообщения о его уходе со сцены.

"Хотим опровергнуть распространившуюся информацию о том, что концерт Verka Serduchka & Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры Verka Serduchka сильно преувеличены", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице артиста в Instagram.

v_serduchkav_serduchka
Хотим опровергнуть распространившуюся информацию о том, что концерт VERKA SERDUCHKA & Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры VERKA SERDUCHKA СИЛЬНО преувеличены. Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме. #verkaserduchka #noshit #dontbelievethehype
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Представители певца уточняют, что Данилко только вернулся из отпуска и сейчас находится в отличной форме.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что слухи о завершении карьеры опроверг также и менеджер артиста Андрей Уренев. Он подчеркнул, что запланированный на 2019 год грандиозный тур и правда может стать прощальным, но Данилко расстанется лишь с образом Верки Сердючки, а не с самой сценой. У артиста еще осталось множество нереализованных идей и не выпущенных песен.

Верка Сердючка - Дольче Габана.Верка Сердючка - Дольче Габана

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