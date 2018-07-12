Менеджер Верки Сердючки опроверг слухи об уходе артиста со сцены
Украинский певец Андрей Данилко, известный всему миру под псевдонимом Верка Сердючка, пока не планирует оставлять сцену. Слухи о завершении его карьеры "преждевременны", рассказал представитель артиста Андрей Уренев.
Напомним, ранее сам Данилко рассказал о том, что запланированный на 2019 год грандиозный тур может стать прощальным. Именно поэтому певец планирует устроить большое шоу, исполнив не только известные всем хиты, но и песни нового сочинения, передает сайт kp.ru.
Между тем, по словам менеджера артиста, точная дата возможного завершения проекта не обсуждалась. Данилко действительно подумывает оставить образ Верки Сердючки, но о завершении карьеры речи не идет.
"Официальной какой-то позиции, что заканчивается карьера, конец всему - этого нет. <...> Речь идет именно об образе Сердючки, а не о карьере Андрея Данилко. У Андрея куча мыслей, куча идей и новых песен", - рассказал Уренев в интервью телеканалу "Рен.Тв".
ВЕРКА СЕРДЮЧКА - ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.