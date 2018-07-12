2018-07-12T15:28:52+03:00
Звезды

Менеджер Верки Сердючки опроверг слухи об уходе артиста со сцены

Певец Андрей Данилко действительно может расстаться с полюбившемся всем образом, но его карьера на этом не закончится
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Верка Сердючка (певец Андрей Данилко)Верка Сердючка (певец Андрей Данилко)Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Украинский певец Андрей Данилко, известный всему миру под псевдонимом Верка Сердючка, пока не планирует оставлять сцену. Слухи о завершении его карьеры "преждевременны", рассказал представитель артиста Андрей Уренев.

Напомним, ранее сам Данилко рассказал о том, что запланированный на 2019 год грандиозный тур может стать прощальным. Именно поэтому певец планирует устроить большое шоу, исполнив не только известные всем хиты, но и песни нового сочинения, передает сайт kp.ru.

Между тем, по словам менеджера артиста, точная дата возможного завершения проекта не обсуждалась. Данилко действительно подумывает оставить образ Верки Сердючки, но о завершении карьеры речи не идет.

"Официальной какой-то позиции, что заканчивается карьера, конец всему - этого нет. <...> Речь идет именно об образе Сердючки, а не о карьере Андрея Данилко. У Андрея куча мыслей, куча идей и новых песен", - рассказал Уренев в интервью телеканалу "Рен.Тв".

ВЕРКА СЕРДЮЧКА - ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.

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