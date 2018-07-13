Главу Еврокомиссии уличили в том, что он пришел пьяным на саммит НАТО

СЕГОДНЯ 13:40 2018-07-13T13:40:32+03:00

Жан-Клод Юнкер постоянно пошатывался и не мог твердо стоять на ногах без помощи окружающих [видео]

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Главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера вновь заподозрили в злоупотреблении алкоголя. В этот раз необычное поведение политика было замечено на саммите НАТО, который состоялся накануне в Брюсселе.

В Сети появился ролик, на кадрах которого видно, что Юнкер нетвердо стоит на ногах и постоянно пошатывается. Окружающим приходится крепко держать его под руки, что 63-летиний мужчина не упал.

В какой-то момент президента ЕК падает на украинского лидера Петра Порошенко, но ему удается поддержать политика. Мимо также проходит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, во взгляде которой читается явная озабоченность происходящим.

Глава Еврокомиссии Юнкер явился на саммит НАТО совершенно пьяным.

По данным издания The Sun, вскоре после данного инцидента глава Еврокомиссии был замечен покидающим заседание альянса в инвалидном кресле. Ранее сам Юнкер утверждал, что страдает от радикулита, который может серьезно влиять на способность нормально передвигаться.

Между тем, люксембургского политика уже не впервые подозревают в злоупотреблении алкоголем. Так, в мае прошлого года во время саммита ООН в Женеве мужчина вел себя довольно неадекватно. Он постоянно натыкался на мебель и приставал к сотрудникам младшего персонала с разговорами, передает сайт kp.ru.