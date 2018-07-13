2018-07-13T13:46:18+03:00
В мире

В Америке грузовик въехал в школьный автобус: пострадали 19 детей

Сообщается, что виновник аварии уснул за рулём
Александра БУРОВА
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В результате аварии с участием грузовика и школьного автобуса пострадало 19 детейВ результате аварии с участием грузовика и школьного автобуса пострадало 19 детейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Американец уснул за рулём и въехал в автобус, перевозивший школьников. В нём находилось 35 детей.

Всего на борту было 40 человек (с учётом взрослых сопровождающих), сообщает государственный патруль.

Из-за ДТП пострадали 19 школьников, водитель автобуса и 3 пассажира грузовика.

Авария произошла в Колорадо, в районе городка Хадсон. Об этом сообщает Denver Post.

Предположительно, что водитель бортового грузовика уснул за рулём и выехал на встречную полосу, после чего он врезался в автобус, который от столкновения вылетел с дороги и перевернулся.

По разным поступающим данным, госпитализация потребовалась от 10 до 15 пострадавших в возрасте от 15 до 18 лет. Некоторые получили серьёзные травмы, в том числе – водитель автобуса. Его увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

На данный момент их жизни ничего не угрожает.

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