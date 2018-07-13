В Америке грузовик въехал в школьный автобус: пострадали 19 детей
Американец уснул за рулём и въехал в автобус, перевозивший школьников. В нём находилось 35 детей.
Всего на борту было 40 человек (с учётом взрослых сопровождающих), сообщает государственный патруль.
Из-за ДТП пострадали 19 школьников, водитель автобуса и 3 пассажира грузовика.
Авария произошла в Колорадо, в районе городка Хадсон. Об этом сообщает Denver Post.
Предположительно, что водитель бортового грузовика уснул за рулём и выехал на встречную полосу, после чего он врезался в автобус, который от столкновения вылетел с дороги и перевернулся.
По разным поступающим данным, госпитализация потребовалась от 10 до 15 пострадавших в возрасте от 15 до 18 лет. Некоторые получили серьёзные травмы, в том числе – водитель автобуса. Его увезли в больницу в тяжёлом состоянии.
На данный момент их жизни ничего не угрожает.