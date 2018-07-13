2018-07-13T05:16:24+03:00
Политика

Захарова: Высылка из Греции российских дипломатов «не привнесет позитива» в отношения

Захарова: Высылка из Греции российских дипломатов «не привнесет позитива» в отношения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Принятое Афинами решение выслать из Греции двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум «не привнесет позитива» в двусторонние отношения и повлечет за собой зеркальный ответ Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции в четверг.

«Мы всегда исходим из того, что такие вещи, как высылки дипломатов, имеют зеркальные последствия и не привносят дополнительного позитива в двусторонние отношения», - сказала она.

Дипломат отметила, что в таких вопросах, как высылка сотрудников дипмиссий, необходимо учитывать ценность отношений между государствами.

«Исходим из того, что двусторонние отношения имеют свою собственную ценность, потому что речь идет не о виртуальных отношениях, а о практическом взаимодействии на благо народов двух стран», - приводит ее слова ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в правительстве Греции подтвердили информацию о высылке двух российских дипломатов, объяснив такой шаг некими «противоправными действиями против национальной безопасности» и «вмешательством во внутренние дела».

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