2018-07-13T16:34:48+03:00
В мире

Трамп назвал темы переговоров с Путиным

По словам американского лидера, он намерен обсудить с российским коллегой Украину, Сирию и ядерное нераспространение
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу, 13 июля, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, назвал темы переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам хозяина Белого дома, на предстоящей в Хельсинки встрече с главой РФ он намерен обсудить ситуацию на Украине и в Сирии, а также нераспространение ядерного оружия. «Мы будем говорить с президентом Путиным о ряде вещей: Украина, мы будем говорить о Сирии и других частях Ближнего Востока, мы будем говорить о ядерном нераспространении», - цитирует Трампа Reuters.

При этом руководитель Соединенных Штатов подчеркнул, что «будет великолепным достижением», если удастся что-то сделать по ядерному нераспространению.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча американского и российского лидеров пройдет в Хельсинки 16 июля. Это будут первые полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вне международных мероприятий.

Кстати, Трамп, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, признался, что видит в Путине не противника, но конкурента. Также он выразил надежду на то, что когда-нибудь подружится с главой нашего государства.

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