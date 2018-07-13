2018-07-13T17:16:31+03:00
В мире

Трамп не ждет много от встречи с Путиным, но готов к «удивительному» исходу

Американский и российский лидеры проведут переговоры в Хельсинки 16 июля
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу, 13 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, признался, что не имеет больших ожиданий от предстоящей встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Между тем он не исключил «удивительного» исхода запланированных на 16 июля переговоров.

«Я не еду туда с большими ожиданиями, но мы можем завершить его с очень удивительными вещами», - цитирует Трампа Reuters. При этом глава Соединенных Штатов заметил, что отношения с Москвой «очень важны».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча американского и российского лидеров пройдет в Хельсинки 16 июля. Причем, как ранее заявил Трамп, на предстоящих переговорах он намерен обсудить с Путиным ситуацию на Украине и в Сирии, а также нераспространение ядерного оружия. При этом в Кремле подчеркнули, что главы государств также поговорят о перспективах развития двусторонних отношений.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Посольство РФ в Ливане разбирается с задержанием двух россиянок
Парламент Марий Эл одобрил законопроект о пенсионной реформе
Костромские депутаты проголосовали за пенсионную реформу
ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения россиянами деятельности Путина
Заболеваемость ВИЧ в Москве за год выросла на 20%
Трамп назвал присоединение Крыма к России «катастрофой Обамы»
«Под давлением извне»: МИД РФ прокомментировал решение Греции о выдаче Винника Франции
Душераздирающая песня талантливого ретривера растрогала членов жюри американского шоу талантов
На финал ЧМ-2018 приедут более 10 руководителей иностранных государств
Мэй и Трамп договорились вести диалог с Россией и противостоять «подрывающим демократию действиям»
Режиссером сольника о "Черной вдове" станет Кейт Шортленд
МИД РФ: Лавров пока не готов дать ответ на приглашение посетить Грецию
Трамп назвал темы переговоров с Путиным