Трамп не ждет много от встречи с Путиным, но готов к «удивительному» исходу

СЕГОДНЯ 17:16 2018-07-13T17:16:31+03:00

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Президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу, 13 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, признался, что не имеет больших ожиданий от предстоящей встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Между тем он не исключил «удивительного» исхода запланированных на 16 июля переговоров.

«Я не еду туда с большими ожиданиями, но мы можем завершить его с очень удивительными вещами», - цитирует Трампа Reuters. При этом глава Соединенных Штатов заметил, что отношения с Москвой «очень важны».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча американского и российского лидеров пройдет в Хельсинки 16 июля. Причем, как ранее заявил Трамп, на предстоящих переговорах он намерен обсудить с Путиным ситуацию на Украине и в Сирии, а также нераспространение ядерного оружия. При этом в Кремле подчеркнули, что главы государств также поговорят о перспективах развития двусторонних отношений.