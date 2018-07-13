Душераздирающая песня талантливого ретривера растрогала членов жюри американского шоу талантов

СЕГОДНЯ 17:38 2018-07-13T17:38:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Золотистый ретривер Оскар вместе со своей хозяйкой Пэм решил попробовать свои силы на известном шоу талантов America’s Got Talent. Пёс продемонстрировал песню под аккомпанемент пианино, на котором играла девушка.

Жюри настолько впечатлило выступление, что Оскар без вопросов прошёл в следующий тур, а вот его владелица чуть не вылетела за «не слишком старательную» игру.

Пэм рассказала, что её пёс невероятно талантливый и он умеет не только петь, но также владеет разными техниками музыкального исполнительства: держит ноту и делает вибрато. Учатся они такому непростому делу уже почти полтора года.

Собака спела на американской Минуте славы .После своего выступления она сразу попала в финал

Теперь девушке нужно будет поработать над своей техникой игры на музыкальном инструменте, чтобы не отставать от своего партнёра во время следующего этапа конкурса.

В свою очередь, Коэулл (основатель проекта) отметил, что именно такого участника не хватало шоу многие годы.