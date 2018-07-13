2018-07-13T18:03:37+03:00
В мире

Трамп назвал присоединение Крыма к России «катастрофой Обамы»

Как считает американский лидер, если бы в 2014 году он уже был президентом, то воссоединения полуострова с РФ якобы не произошло бы
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу, 13 июля, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, назвал ситуацию с присоединением Крыма к России «катастрофой» бывшего американского лидера Барака Обамы. Как считает нынешний хозяин Белого дома, если бы в 2014 году он уже занимал высший государственный пост, то полуостров якобы не воссоединился бы с РФ.

При этом Трамп пообещал «работать с этой катастрофой». «Мы будем работать над этим, так же как мы работаем со многими другими катастрофами, которые мне достались по наследству», - приводит слова Трампа агентство Bloomberg. При этом политик затруднился ответить на вопрос о том, что именно он собирается делать в сложившейся ситуации.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, во время саммита НАТО, который прошел в Брюсселе 11-12 июля, глава Соединенных Штатов признался, что ему «не нравится ситуация с Крымом».

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.

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