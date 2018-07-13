Трамп: «Мне не нравится ситуация с Крымом»

СЕГОДНЯ 03:15 2018-07-13T03:34:42+03:00

Дональд Трамп на саммите в Брюсселе. Рядом с ним – шеф Пентагона Мэттис, чуть позади – и.о. госсекретаря США Майк Помпео Фото: REUTERS

Выступая на саммите НАТО в Брюсселе, президент США вновь обвинил Обаму в том, что тот допустил воссоединение Крыма с Россией

Изменить размер текста: A A

Во время саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп заявил, что ему «не нравится ситуация с Крымом» и в очередной раз обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот допустил возвращение полуострова в состав России. Сам бы он, по словам нынешнего главы Белого дома, этого не допустил.

«Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но он позволил. Это было его (Обамы) решение. Что случится с Крымом дальше — я не могу вам сказать. Но мне не нравится ситуация с Крымом», - заявил американский лидер на внеплановой пресс-конференции в бельгийской столице перед вылетом в Британию.

И добавил: «Но, опять же, это была смена Обамы, а не Трампа». Трансляцию его пресс-конференции во время саммита НАТО вел телеканал CBS.

Кстати, как писал сайт kp.ru, ранее президент США не исключил возможности того, что Соединенные Штаты могут признать Крым частью России.

Напомним, в воскресенье Трамп отправится в Хельсинки, где 16 июля состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Накануне американский лидер заявил, что «не рассчитывает на многое» от этих переговоров и обозначил основные темы, которые он хотел бы обсудить с президентом России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обзор иностранных СМИ: Почему Запад боится встречи Путина и Трампа

Удивительно, но как только стало известно о встрече лидеров США и России - многие заграничные издания разразились паническими публикациями: Вашингтон пойдет на большие уступки перед Москвой (подробности).