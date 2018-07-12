Трамп - о Путине: И не друг, и не враг, а ...конкурент!

СЕГОДНЯ 15:32 2018-07-12T15:43:03+03:00

В Брюсселе прошел очередной сбор лидеров стран НАТО - как и ожидалось, он был пропитан антироссийским ядом

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В итоговой декларации альянс вывалил на Россию кучу уже давно прихваченных демагогической плесенью обвинений.

Тут и «нарушение международного законодательства путем провокационных военных мероприятий». И «попытки навредить институтам стран альянса и посеять рознь». И - как без этого - «дестабилизация ситуации на Украине». Скулят натовцы на Москву и из-за «размещения ракет в Калининграде». Приплели даже «химатаку в Солсбери» - при том доказательств вины России Лондон не представил.

Что касается нарушений «международного законодательства путем провокационных военных мероприятий», то чья бы корова мычала?! Операцию в Ираке провели без санкции ООН. Без разрешения ООН и без согласия Дамаска коалиция стран НАТО во главе с США влезла в Сирию. А разве не НАТО пытается выбить клин между Россией и ее союзниками по Договору о коллективной безопасности - Киригизией, Казахстаном, Арменией (премьер последней получил персональное приглашение на саммит). Что касается наших ракет под Калининградом - то это территория России. Мы защищаем ее так, как считаем нужным. И ведь вдоль тамошних наших границ группировка НАТО уже более чем в 10 раз превосходит российскую!

Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что Грузия, а затем и Украина в будущем смогут влиться в альянсФото: REUTERS

В общем, не декларация - лицемерное бряцание штампами.

Но прозвучали на саммите и иные заявления.

Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что Грузия, а затем и Украина в будущем смогут влиться в альянс.

Но что говорится в уставе организации? В НАТО не принимают страны с территориальными проблемами. Неужели атлантисты готовы пойти и на изменения своего главного закона - чтобы насолить России.

Издевкой прозвучал призыв НАТО к Москве помочь в расследовании крушения лайнера MH-17 на Украине. Опять «забыли», что Россия с первого дня работы международной комиссии сто раз предлагала свои услуги? Но от нее отмахивались. И документы российского расследования не принимали.

Впрочем, натовцы требуют от России не столько «помощи», сколько «признания своей ответственность» за трагедию. Нас уже назначили в преступники.

Были и странные метаморфозы. Еще вчера Тереза Мэй брызгала в британском парламенте слюной, проклиная Кремль и страшась, что встреча Путина и Трампа в Хельсинки может изменить стратегию НАТО в пользу Москвы. А сегодня премьер Британии приветствовала встречу лидеров России и США: «Открытые каналы связи между Москвой и Вашингтоном – это ключ к тому, чтобы не допустить конфронтации... Нашей долгосрочной целью остаются конструктивные отношения с Москвой... Надо взаимодействовать с Россией и на уровне отдельных стран, и на уровне альянса».

Премьер Британии приветствовала встречу лидеров России и СШАФото: REUTERS

Трамп же на встречи с генсеком НАТО Столтенбергом кинул очередной камень в огород канцлера Германии Меркель. И понес Берлин по кочками из-за того, что тот угодил в зависимость от России, отстегивая ей миллиарды за газ, строит «Северный поток-2», но при этом мало тратит на оборону, «которую приходится обеспечивать самим США от той же России». Трамп паханским тоном потребовал от НАТО включиться в работу и «что-то сделать» с этой ситуацией.

Но вот что удивительно - генсек альянса огрызнулся, заявив, что строительство газопровода - решение национальное, и такие вопросы не в формате НАТО. Чем подтвердил: внутри военного блока нет единства по ряду серьезных вопросов, и диктат США очень не нравится таким столпам альянса, как Германия и Франция...

Под занавес саммита Трампа спросили о его российском коллеге. Глава Белого дома ответил так:

«Путин мне не враг. Друг? Нет, я его недостаточно хорошо знаю. Надеюсь, мы хорошо поладим. Но в конечном итоге он конкурент. Хотелось бы надеяться, что когда-то он может стать и другом... ».