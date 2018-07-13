2018-07-13T22:30:09+03:00
Политика

Ушаков рассказал о формате встречи Путина и Трампа

‍Саммит Россия - США пройдет в Хельсинки 16 июля
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент США Дональд ТрампПрезидент РФ Владимир Путин (слева) и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти в президентском дворце в Хельсинки в понедельник, 16 июля, начнется в 13:00 по местному времени (совпадает с московским).

Также Ушаков рассказал журналистам, что сначала главы государств планирую побеседовать тет-а-тет в присутствии переводчиков. А после этого уже состоятся российско-американские переговоры с участием «некоторых членов делегаций», которые, скорее всего, будут проходить в формате рабочего завтрака. «Затем лидеры проведут совместную пресс-конференцию», - цитирует Юрия Ушакова ТАСС.

Причем, как уточнил помощник нашего президента, по итогам саммита Россия - США Путин и Трамп не планируют принимать никаких итоговых документов, однако не исключено, что по ходу переговоров они дадут соответствующие поручения своим делегациям.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча американского и российского лидеров пройдет в Хельсинки 16 июля. Это будут первые полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вне международных мероприятий. По словам хозяина Белого дома, в ходе саммита РФ - США он намерен обсудить с российским коллегой Украину, Сирию и ядерное нераспространение.

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