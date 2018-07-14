Лавров: Заявления НАТО о России говорят о сохранении менталитета холодной войны
У НАТО сохранился менталитет холодной войны. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление о враждебности РФ, принятое по итогам саммита Североатлантического альянса.
Министр отметил, что в осуждениях НАТО «незаконной и нелегитимной аннексии Крыма» нет ничего нового.
«Мы уже много лет слушаем все это и воспринимаем как сохраняющийся по инерции менталитет холодной войны. К сожалению, в НАТО сохраняется инерция холодной войны. Натовцам давно уже пора отказаться от нее», - считает Лавров.
Он напомнил, что нынешний статус Крыма, как российского региона был определен его жителями «в ходе свободного и честного референдума, который проводился в присутствии большого числа международных наблюдателей», передает телеканал RT.
«Там не было официальных делегаций от других государств или от международных организаций, но там были международные наблюдатели и правозащитники. Так или иначе, все это было намного прозрачнее и легитимнее, чем одностороннее признание независимости Косова без всякого референдума», - уверен глава МИД России.
Лавров отметил, что Запад все время говорит о необходимости соблюдения единых правил, для поддержания порядка в мире, но каждых раз «придумывает новые правила, а потом говорят, что это «sui generis» - единственный в своем роде случай».